Премьер-министр совершил визит в Каушанский район (ВИДЕО)

Премьер-министр совершил визит в Каушанский район (ВИДЕО)

Ион Кику совершил сегодня визит и в Каушанский район. Глава правительства провел встречи с местной публичной администрацией и с аграриями. Стороны рассмотрели проблемы региона и пути их решения.

Отдельной темой обсуждения стала подготовка к новому учебному году и открытие детских садов.

⁃ Мы не можем останавливать образовательный процесс. Министерства образования и здравоохранения уже разработали необходимые инструкции для деятельности учебных заведений, – сказал премьер.

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