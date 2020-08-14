Премьер-министр провёл встречу с представителями сельскохозяйственных ассоциаций и федераций страны

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Ион Кику встретился сегодня с представителями сельскохозяйственных ассоциаций и федераций страны, чтобы обсудить текущую ситуацию в аграрном секторе.

В ходе дискуссий фермеры отметили инициативу правительства инвестировать средства в 2021 году в восстановление оросительных систем. Аграрии считают, что политическое вмешательство усугубит ситуацию в секторе, поэтому они предложили создать дискуссионную площадку между ассоциациями и федерациями фермеров, Министерством сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды и Министерством экономики и инфраструктуры. Данная площадка позволила бы разработать долгосрочные стратегии в сельскохозяйственном секторе, пишет moldpres.md.

Кроме того, фермеры отметили, что не хотят перекладывать на государство проблемы экономического сектора, и выступили с конкретными предложениями, не требующими немедленных финансовых вложений. Однако они призвали освободить от выплаты налогов по зарплате и земельного налога фермеров, пострадавших от природных катаклизмов в текущем году, и ввести налоговые каникулы в течение первых шести месяцев 2021 года. Представители отрасли также призвали правительство принять меры для защиты отечественных производителей от дешёвого импорта подозрительного качества.

Премьер приветствовал инициативу сотрудничества представителей сельскохозяйственных ассоциаций по поиску конкретных решений для крупнейшей отрасли национальной экономики, серьёзно пострадавшей от засухи в этом году. Кику напомнил, что правительство распорядилось о выплате компенсаций фермерам, зарегистрировавшим убытки по зерновым культурам I группы. На эти цели правительство выделило 200 млн леев.

Глава кабмина попросил министра сельского хозяйства Иона Пержу продолжить поездки по территориям, чтобы вместе с фермерами найти эффективные решения для преодоления критической ситуации в сельскохозяйственной области.

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