Премьер-министр ознакомился с ходом дорожно-строительных работ

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Премьер-министр Ион Кику сегодня проинспектировал выполнение строительных работ на дороге Бельцы-Фалешты-Скулены. Протяженность трассы составляет 54,7 км. Стоимость работ оценивается в 50,5 млн евро.

Премьер-министру доложили, что на данный момент завершено более 60% работ. Ремонт дороги должен быть закончен к концу 2020 года.

Генеральным подрядчиком является итальянская компания, которая импортировала оборудование для восстановления трассы. В зависимости от участка ведутся работы по строительству водостоков, устанавливаются бордюры, обустраиваются въезды во дворы домов и укладывается асфальт.

На трассе Кишинев-Унгены-Скулены премьер-министр проверил ход строительных работ на объездной дороге Бахмут Каларашского района. Протяженность нового полотна – 5,9 км. В выполнении работ задействовано 60 человек и 18 единиц техники. Генеральный подрядчик из Республики Молдова, строительные работы дорожного сектора должны быть завершены в мае 2021 года. Стоимость работ – 5,3 млн евро, деньги были предоставлены в качестве гранта Европейской комиссией, пишет moldpres.md.

– В приоритете – качество работ. В то же время мы будем настаивать на сроках выполнения. Хорошо, что ведется насыщенная работа: нанимается больше людей, инвестируется в оборудование. В следующие годы дороги будут в центре инвестиционного внимания правительства, – отметил Ион Кику.

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