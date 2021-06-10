Премьер Испании считает, что вакцинированным “Спутником V” нужно разрешить въезд в ЕС

Премьер Испании считает, что вакцинированным “Спутником V” нужно разрешить въезд в ЕС

Председатель правительства Испании Педро Санчес считает, что лицам, вакцинированным от нового коронавируса российским препаратом “Спутник V”, следует разрешить въезд на территорию Евросоюза. Такое мнение он выразил в среду во время визита в Аргентину. Трансляцию выступления главы государства вел телеканал 24 Oras. 

– Эти обсуждения мы ведем в ЕС, – сказал испанский премьер, отвечая на вопрос журналистов о том, разрешит ли Испания въезд в страну лицам, привитым “Спутником V”. – Осмелюсь сказать, что это, очевидно, вакцины, поэтому они не должны быть препятствием для передвижения между континентами или посещения европейского континента.

7 июня Испания начала выдавать жителям страны европейские сертификаты вакцинации против COVID-19. С понедельника Испанию также могут посещать туристы из стран вне ЕС, привитые от коронавируса препаратами, которые были одобрены Европейским агентством лекарственных средств или Всемирной организацией здравоохранения.

Европейское агентство лекарственных средств 4 марта сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы “Спутника V” в рамках процесса его регистрации в ЕС, однако сроки завершения экспертизы не ясны до сих пор, пишет ТАСС.

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