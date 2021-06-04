Предвыборная кампания: Блок коммунистов и социалистов намерен проводить по 1000-1500 встреч с гражданами еженедельно

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Об этом в рамках нового выпуска своего видеоблога заявил Игорь Додон.

– Мы планируем, что Блок коммунистов и социалистов еженедельно будет проводить минимум 1000-1500 встреч. Думаю, со следующей недели мы войдём в этот ритм, – сказал он.

Говоря о предвыборной кампании, председатель ПСРМ отметил, что она пока только набирает обороты, но правые уже успели вандализировать здание офиса Партии социалистов в Каушанах.

– Каждый пытается проводить кампанию так, как считает нужным. Пусть это останется на их совести, мы таким не занимаемся, – подчеркнул он.

Додон также подчеркнул, что Избирательный блок коммунистов и социалистов будет бороться за то, чтобы получить большинство в парламенте и самостоятельно сформировать правительство.

– И то, что я вижу в районах после 10 дней встреч, говорит о том, что у нас есть реальные шансы этого добиться, – добавил он.

Досрочные парламентские выборы в Республике Молдова пройдут 11 июля.

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