Предварительная закупочная стоимость газа для Молдовы в феврале составит около 1054 долларов

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В феврале предварительная закупочная стоимость природного газа, поставляемого ПАО «Газпром» в Республику Молдова, с учётом теплотворной способности, составит около 1054 долларов за 1000 кубометров. Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава АО «Молдовагаз» Вадим Чебан.

Весь объём газа от российского поставщика, напомнил он, направляется для нужд ООО «Тираспольтрансгаз», в том числе для производства электричества для Правобережья Республики Молдова.

Стоит отметить, что сегодня биржевая цена газа на открытии торгов на площадке ICE Futures составила почти $700 за 1 тыс. куб. м.

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