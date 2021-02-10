Предупреждение синоптиков: в последующие дни погода резко изменится

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С 11 по 17 февраля погода в Молдове резко изменится. В четверг и пятницу ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в снег, местами сильный снег (снежный покров составит 5-10 cм).

Из-за вторжения холодного арктического воздуха в период с 12 по 17 февраля в ночные часы температура воздуха постепенно понизится до -20..-22°С ночью и до -8..-13°С днём. 12-13 февраля усилится северный ветер до 17-22 м/с (61-79 км/ч). На дорогах будет скользко.

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