Предупреждение об опасности выхода на поверхность водоёмов остаётся в силе до 25 февраля

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Государственная гидрометеорологическая служба продлила до 25 февраля предупреждение об опасности ледовых образований на поверхности водоёмов после ночных заморозков.

По данным гидрологов, в период с 14 по 25 февраля прогнозируется постепенное разрушение ледяных образований. В связи с этим спасатели призывают население быть внимательными вблизи водоёмов. Предупреждение в первую очередь касается родителей, которые должны следить за тем, где играют их дети. Любителям зимней рыбалки также следует быть осторожными, передаёт moldpres.md.

По прогнозам метеорологов, в ближайшие дни воздух немного прогреется, дневная температура достигнет +11 градусов. Ночью термометры будут показывать от 0 до -7 градусов.

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