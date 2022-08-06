Предупреждение о низком уровне воды продлено до 15 августа

Предупреждение о низком уровне воды продлено до 15 августа

Государственная гидрометеорологическая служба объявила до 15 августа “красный код” из-за низкого уровня воды в реках.

В связи с отсутствием осадков, а также в связи с высокими температурами, на реках Молдовы уровень воды останется низким, за исключением некоторых левых притоков Днестра, – указывает ведомство.

Хозяйствующих субъектов и население просят рационально использовать водные ресурсы, пишет moldpres.md.

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