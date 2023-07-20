Предупреждение НАБПП: из продажи изымают домашнюю лапшу с сальмонеллой

0

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов отзывает несколько партий домашней лапши. В образцах была обнаружена сальмонелла.

Согласно результатам лабораторных исследований, в некоторых партиях домашней лапши производителя SRL «Vitarina Prim» обнаружили сальмонеллу (S. Enteritidis). Оператор начал процедуру отзыва у дистрибьюторов и из торговой сети продукта с датой производства 05.10.2023 и 07.06.2023.

Потребители, купившие товар из данных партий, имеют право вернуть его.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.