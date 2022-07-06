Предупреждение метеорологов: экстремальная засуха может лишить Молдову урожая

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В июне на территории Молдовы наблюдалась жаркая с существенным дефицитом осадков погода. Средняя за месяц температура воздуха была на 2,0-3,5ºС выше нормы и составляла +20,5..+22,5ºС, что отмечается в среднем один раз в 5-10 лет. Об этом сообщает Государственная гидрометеорологическая служба.

По данным ведомства, максимальная температура воздуха составила +36ºС. Число дней с температурой воздуха больше 30ºС составило 5-13, когда норма – от 2 до 6 дней. Максимальная температура воздуха больше 35ºС отмечалась на большей части территории до двух дней, когда норма – день.

Сумма осадков за месяц на 95% территории составляла в основном 3-30 мм (5-40% нормы), а в отдельных пунктах (5% территории) выпало 45-70 мм (60-95% нормы).

По регионам осадки распределились следующим образом:

Север: в основном 6-30 мм (10-40% нормы), местами – 50-70 мм (60-95% нормы);

Центр: 5-25 мм (10-30% нормы);

Юг: в основном 3-20 мм (5-30% нормы), местами – 30-45 мм (40-65% нормы).

Дефицит осадков и жаркая погода в течение июня способствовали снижению запасов влаги в почве, что значительно ухудшило условия для роста и развитие сельскохозяйственных культур.

Согласно прогнозам метеорологов, в июле на территории республики ожидается следующий режим температуры воздуха и осадков:

среднемесячная температура воздуха прогнозируется выше нормы (норма +19..+22ºС);

количество осадков ожидается ниже нормы (норма 55-90 мм).

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