Предупреждение гидрологов: Уровень воды в Днестре поднимется

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По данным Государственной гидрометеорологической службы, с сегодняшнего дня и до четверга в реке Днестр, на участке с. Наславча – г. Дубоссары, уровень воды поднимется на 10-25 см.

В реке Прут, на участке с. Крива – Костешты, уровень воды понизится на 30-60 см. В реке Прут, выше по течению от водохранилища Костешть-Стынка, продолжат поднимать уровень воды – на 30-50 см.

На остальных участках рек Днестр и Прут, а также в малых реках гидрологический режим существенно не изменится.

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