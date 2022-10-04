Представлялся доверенным лицом и выманивал деньги: в столице задержан мошенник (ВИДЕО)

Представлялся доверенным лицом и выманивал деньги: в столице задержан мошенник (ВИДЕО)

Иностранный гражданин был задержан за мошеннические деяния, совершённые на территории Молдовы.

Подозреваемый представлялся доверенным лицом директора АЗС или других сотрудников и требовал у кассиров деньги. В селе Пересечино он получил от работника автозаправочной станции 5000 леев.

По информации полиции, мужчина проворачивал мошеннические схемы на территории районов Комрат, Рышканы, Яловены, Хынчешты и Новые Анены. В своей стране он уже привлекался к ответственности за аналогичные деяния.

Подозреваемому грозит штраф от 42 500 до 67 500 леев или до 5 лет лишения свободы.

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