Представлялся бизнесменом и получал от женщин интимные фото: заключенного тюрьмы “Липкань” подозревают в шантаже

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26-летний заключенный, который отбывает 5-летний срок в тюрьме “Липкань” в Бричанском районе, шантажировал женщин после того, как в социальных сетях получал их интимные фотографии. Так, чтобы не публиковать в Интернете их изображения, подозреваемый требовал у жертв деньги. У мужчины был сообщник, 37-летний житель Бричан, который выполнял роль курьера.

В результате следственных мероприятий правоохранители установили схему, по которой “работал” заключенный. Он незаконно хранил телефон, по которому общался в “Одноклассниках” с девушками. Мужчина создал “липовый” аккаунт в соцсети и представлялся бизнесменом, благодаря чему с легкостью заводил знакомства и получал от доверчивых жертв их интимные фотографии. После этого он шантажировал женщин тем, что опубликует изображения в Сети, и требовал деньги.

Жалобу в полицию в начале августа написала 28-летняя женщина. Она сообщила, что так называемый друг из соцсети потребовал у неё 10 тысяч леев.

Вчера следователи провели обыски в камере заключенного, где был найден телефон. Кроме того, на 72 часа был задержан сообщник подозреваемого, который получал от жертв деньги.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Виновным грозит от 7 до 10 лет лишения свободы и штраф в размере от 1850 до 2350 условных единиц.

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