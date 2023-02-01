Представлялись врачами и вымогали деньги: полиция раскрыла преступную схему (ВИДЕО)

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Подозреваемые – три женщины и двое мужчин-иностранцев – выдавали себя за врачей. Мошенники звонили домой гражданам и рассказывали, что их родственники попали в ДТП. Таким образом у жертв выманивали деньги на якобы оплату медицинских услуг.

Полиция расследует 8 случаев мошенничества. Общий ущерб оценивается примерно в 40 000 евро.

Один из подозреваемых, проживающий в Кишинёве 58-летний мужчина, был арестован на 30 суток. Остальных участников схемы разыскивают. Подозреваемым в мошенничестве грозит штраф до 67 500 леев или лишение свободы на срок от 2 до 6 лет.

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