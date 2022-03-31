Представлялись сотрудниками банка: мошенники присвоили с чужих карт более 100 000 леев

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Уголовное дело возбуждено в отношении двух граждан, один из которых – несовершеннолетний. Подельники мошенническим способом перевели с чужих на свои банковские счета 111 000 леев.

Подозреваемые звонили клиентам молдавских банков и представлялись сотрудниками. Они убеждали граждан в том, что с их счетами ведутся подозрительные действия, а для блокировки карт просили отправить им текстовое сообщение с номером и паролем для доступа к счёту. Получив данные, мошенники переводили деньги жертв на свои банковские счета.

В полицию обратились пять обманутых клиентов банков. Подозреваемых вскоре выявили и задержали.

Расследование продолжается.

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