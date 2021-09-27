Представлялись сотрудниками банка и воровали деньги с карт: задержаны двое мошенников

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Полицейские и прокуроры раскрыли деятельность преступной группировки, специализировавшейся на кражах денежных средств с банковских карт.

По данным пресс-службы Генерального инспектората полиции, подозреваемые звонили гражданам через приложение “Viber”, представлялись сотрудниками банка и сообщали, что выявлена подозрительная операция. Чтобы защитить деньги, владельцам карт предлагали передать все данные и пароли. Таким образом мошенники получали доступ к средствам. Они перечисляли деньги на свои счета или переводили их в криптовалюту.

Подозреваемые в возрасте от 25 до 30 лет были задержаны. С 2020 года они совершили более 40 краж с банковских карт. Общая сумма ущерба составила около 1 млн леев.

В ходе расследования было установлено, что преступную деятельность координировали граждане, находящиеся в заключении. В связи с этим в пенитенциарах были проведены обыски, в результате которых правоохранители изъяли мобильные телефоны, записи и банковские карты.

Двое мужчин были помещены под 30-дневный арест. Один из них только недавно вышел из тюрьмы. Ещё одна девушка находится под следствием на свободе.

Фигурантам дела грозит от 8 до 15 лет заключения.

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