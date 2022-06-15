Представлена концепция реформирования Главного управления общественного транспорта и путей сообщения

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Накануне была публично представлена концепция организации и функционирования столичного Главного управления общественного транспорта и путей сообщения, а также его организационная структура.

По словам генерального примара муниципия Иона Чебана, документ подготовлен компанией SRL “BPMS STANDARD” после аудиторских миссий, проведённых внутри организации.

– Аудиторская миссия является частью проекта MOVE IT LIKE Lublin, реализуемого примарией Кишинёва совместно с примарией Люблина, при финансовой поддержке Европейского союза. Цель проекта определяется необходимостью адаптации организационной структуры Главного управления общественного транспорта и путей сообщения и Регламента деятельности к текущим организационным требованиям, – уточнил градоначальник.

Ион Чебан поблагодарил за проделанную работу и за презентацию, отметив, что любая структура на определённом этапе нуждается в реорганизации, а Главное управление общественного транспорта и путей сообщения является базовым учреждением в составе местной публичной администрации Кишинёва.

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