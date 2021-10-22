Представлен план по созданию в Кишинёве более 65 тысяч парковочных мест

0

Генеральный примар муниципия Ион Чебан принял участие в презентации исследования компании ООО MTD по внедрению системы управления автомобильными парковками в столице. Оно основано на международном опыте в области управления автомобильными парковками в 6 городах европейских и балтийских стран.

Также был проведён опрос заинтересованных групп из всех секторов столицы и представителей ассоциаций жильцов. В нём приняли участие 1135 респондентов из Кишинёва. Результаты показывают, что более 60% из них позитивно оценивают создание системы платных парковок и готовы платить.

– Мнения граждан разделились: одни готовы платить за парковочные места, другие категорически против, и мы должны учитывать как мнение людей, так и возможности в этом отношении со стороны закона, – отметил Ион Чебан.

Разработанный план обустройства предусматривает создание более 65 тысяч парковочных мест в столице. Проблему парковки, подчеркнул генпримар, можно решить за счёт комплекса мер, связанных с текущими возможностями города, а каждое предложение анализируется специалистами.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.