Представлен план действий по реализации Муниципальной стратегии по защите прав детей на 2022-2025 годы

0

Сегодня состоялся форум в области защиты прав детей, в ходе которого был запущен План действий по реализации Муниципальной стратегии по защите прав детей на 2022-2025 гг.

В муниципальном форуме принял участие генеральный примар муниципия Ион Чебан, а также специалисты и представители международных организаций. На мероприятии были представлены муниципальные политики по защите детей и по привлечению партнёров для успешной реализации Плана по внедрению Муниципальной стратегии защиты прав ребёнка.

По словам генпримара, сфера защиты прав ребёнка является деликатной и очень важной. На учёте у Главного управления по защите прав ребёнка – дети из различных категорий: 4379 детей из группы риска и 624 ребёнка, разлученные с родителями.

Мы стремимся осуществлять устойчивое развитие системы защиты детей и семей с детьми; укреплять механизмы межсекторального сотрудничества по выявлению, изучению, оказанию помощи и мониторингу детей-жертв и потенциальных жертв безнадзорности, насилия, эксплуатации и торговли людьми; налаживать сотрудничество с центральными и местными органами публичного управления, неправительственными организациями в процессе реализации плана действий, – отметил Ион Чебан.

Кроме того, по словам градоначальника, муниципалитет стремится предотвратить рискованные для детей ситуации, чтобы как можно меньше несовершеннолетних разлучались с родителями и попадали в интернаты.

Ежегодно муниципалитет предоставляет из бюджета на социальные услуги более 800 миллионов леев.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.