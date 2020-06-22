Представлен «Каталог золотых вин – 2019»

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Бренд «Вино Молдовы» представил «Каталог золотых вин 2019» с наиболее ценными винами, отмеченными на международных конкурсах. Это второе издание каталога. Инициатива Национального бюро виноградарства и вина появилась после того, как в прошлом году Республика Молдова удвоила количество медалей (842) на специализированных конкурсах за рубежом.

Как уточнили в НБВВ, 77 вин из 44 виноделен страны можно найти во втором издании «Каталога золотых вин» за 2019 год. Руководство призвано продвигать культуру потребления качественных вин и стать послом продукта национальной гордости – молдавского вина.

В 2019 году местные вина получили 842 награды на 43 международных конкурсах. Виноделов объединяет винный бренд страны «Вино Молдовы. Живая легенда», они завоевали 345 золотых медалей, 263 – серебряные и 132 – бронзовые.

«Каталог золотых вин – 2019» доступен онлайн на странице Facebook и на официальном веб-сайте Wine of Moldova на молдавском, русском и английском языках, пишет moldpres.md.

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