Представлен график выплат социальных пособий в феврале

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Национальная касса социального страхования (НКСС) обнародовала график финансирования некоторых социальных выплат в феврале.

Так, ежемесячные пособия на детей, в том числе единовременные пособия при рождении ребёнка, пособия по уходу за ребёнком до достижения 2-летнего и 3-летнего возраста, пособия на близнецов и отцовские пособия будут выплачены 13 февраля.

Выплата пособий по беременности и родам застрахованным женщинам и супругам, находящимся на иждивении застрахованных мужей, запланирована на 17 февраля.

Выплаты пособий по временной нетрудоспособности запланированы на 7, 13 и 17 февраля.

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