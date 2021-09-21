Представители сектора HoReCA готовы выйти на протесты против власти

Представители сектора HoReCA готовы выйти на протесты против власти

Представители сектора HoReCa пригрозили руководству страны протестами, если будет решено приостановить деятельность ресторанов и баров. Об этом на своей странице в соцсети написала председатель Национальной ассоциации ресторанов и мест отдыха „MĂR” Анета Засавицки. 

– У заведений общественного питания должна быть альтернатива – разрешение работать по принципу “COVID free” или осуществлять деятельность при соблюдении специфических эпидемиологических мер. В случае полного приостановления деятельности HoReCa ассоциация оставляет за собой право на протесты, – отмечается в послании. 

Ранее мы писали о том, что власти рассматривают возможность введения новых ограничительных мер в отношении кафе и ресторанов. В частности, посетителей могут обязать предъявлять сертификат о вакцинации, отрицательный тест на коронавирус или справку о наличии антител.

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