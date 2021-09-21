Представители сектора HoReCA готовы выйти на протесты против власти

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Представители сектора HoReCa пригрозили руководству страны протестами, если будет решено приостановить деятельность ресторанов и баров. Об этом на своей странице в соцсети написала председатель Национальной ассоциации ресторанов и мест отдыха „MĂR” Анета Засавицки.

– У заведений общественного питания должна быть альтернатива – разрешение работать по принципу “COVID free” или осуществлять деятельность при соблюдении специфических эпидемиологических мер. В случае полного приостановления деятельности HoReCa ассоциация оставляет за собой право на протесты, – отмечается в послании.

Ранее мы писали о том, что власти рассматривают возможность введения новых ограничительных мер в отношении кафе и ресторанов. В частности, посетителей могут обязать предъявлять сертификат о вакцинации, отрицательный тест на коронавирус или справку о наличии антител.

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