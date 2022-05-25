Представители ПСРМ встретились с послом России в Молдове

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Глава парламентской фракции Блока коммунистов и социалистов Зинаида Гречаный и член исполкома Партии социалистов Ольга Чеботарь провели сегодня встречу с послом Российской Федерации в Республике Молдова Олегом Васнецовым. Собеседники обсудили наиболее актуальные вопросы двусторонних отношений, а также проблемы региональной безопасности.

Руководство Партии социалистов выразило обеспокоенность по поводу задержания правоохранительными органами бывшего Президента Республики Молдова, почётного председателя ПСРМ Игоря Додона. В партии уверены, что открытые против него уголовные дела носят заказной политический характер и являются частью плана правящего режима по подавлению оппозиции и прежде всего ликвидации Партии социалистов как крупнейшей оппозиционной силы.

Партия социалистов отметила в беседе с российским послом, что внешние игроки при молчаливом согласии руководства Молдовы стремятся подорвать конституционный нейтралитет нашей страны и в конечном итоге втянуть Молдову в конфликт. ПСРМ категорически не приемлет такую политику и продолжит борьбу за сохранение и укрепление нейтралитета, говорится в сообщении для прессы формирования.

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