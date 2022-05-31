Представители ПСРМ провели встречу с послом Венгрии

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Руководитель парламентской фракции Блока коммунистов и социалистов Зинаида Гречаный и член Исполкома Партии социалистов Ольга Чеботарь провели сегодня встречу с послом Венгрии в Республике Молдова Шандором Сабо.

Стороны обсудили широкий круг вопросов, связанных с двусторонними отношениями, и отметили дружественный характер межгосударственного диалога, основанного на взаимном уважении и опоре на традиционные ценности.

Отдельно собеседники говорили о внутренней ситуации в Республике Молдова и региональной обстановке. Со стороны ПСРМ была отмечена недопустимость установления политического контроля над силовыми структурами и судебной системой и их использования в качестве репрессивного инструмента.

Представители Партии социалистов выразили также твёрдую убеждённость в необходимости сохранения и укрепления конституционного статуса нейтралитета Республики Молдова, что может служить гарантией невтягивания страны в чужие геополитические игры.

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