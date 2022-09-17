Представители ПСРМ посетили Этнокультурный фестиваль в Тараклии

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Исполнительный секретарь Партии социалистов Влад Батрынча, депутаты парламента Елена Белякова и Владимир Односталко посетили сегодня Этнокультурный фестиваль в Тараклии.

По традиции, на протяжении уже 20 лет, в третьи выходные сентября в Республике Молдова проводится Фестиваль народов, населяющих нашу страну. При этом в Тараклийском районе уже более 10 лет проходит «малый» фестиваль, посвящённый культуре, истории, языку и традициям болгарского народа.

Выступая на сцене с приветственным словом, Исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча отметил, что болгары – одни из самых больших патриотов Республики Молдова, они всегда выступали за сохранение и укрепление независимости нашей страны, за сильную Молдову, за экономические и социальные гарантии людям. Кроме того, Батрынча поблагодарил партнёров из Республики Болгария за поддержку в реализации ряда проектов в Республике Молдова, как в Кишиневе, так и в Тараклии. Он выступил за укрепление двусторонних отношений и их вывод на новый, более качественный уровень.

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