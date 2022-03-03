Представители ПСРМ на местах выступают за сохранение нейтралитета РМ

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Руководство Партии социалистов продолжает обсуждать с членами и сторонниками ПСРМ действия и планы партии, связанные с улучшением жизни людей и преодолением сложной социально-экономической и политической ситуации, в которой оказалась наша страна. Вчера члены Исполкома ПСРМ Максим Лебединский с Григорием Новак выехали в город Фалешты, где провели встречу с активами территориальной организации ПСРМ в районе.

Была поддержана озвученная Григорием Новаком идея социалистов о необходимости мобилизации усилий как центральной и местной публичной администрации, так и граждан для оказания всемерной поддержки беженцам из Украины. С этой целью на территории Фалештского района, в том числе при содействии представителей ПСРМ, было открыто несколько центров размещения, которые обеспечивают оптимальные условия проживания для граждан, прибывающих из соседней страны.

Члены Партии социалистов также решительно выступили за сохранение статуса нейтралитета нашей страны, что гарантирует невмешательство Молдовы в геополитические противостояния. Максим Лебединский подтвердил, что ПСРМ примет все возможные меры для сохранения мира и экономической стабильности в Молдове.

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