Представители ПСРМ и руководство Сорок провели совместную встречу с послом Китая в РМ

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Член Исполкома ПСРМ Максим Лебединский, депутат парламента Алла Пилипецкая, председатель Сорокского района Вячеслав Руснак и примар муниципия Сороки Лилия Пилипецкая провели рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в Молдове Янем Вэньбинем.

Максим Лебединский поблагодарил дипломата за внимание, оказанное китайской стороной к развитию межрегионального сотрудничества с Молдовой, и выразил уверенность, что крепкая дружба между ПСРМ и КПК будет способствовать достижению очевидных результатов на благо граждан и экономики.

В свою очередь представители Сорокской администрации познакомили китайского посла с особенностями района и города, а также поделились успехами и трудностями в работе над улучшением жизни сорочан.

Посол Янь Вэньбинь выразил открытость Китая к углублению сотрудничества с Сороками, которые известны своими природными и историческими достопримечательностями, а также гостеприимными и трудолюбивыми жителями.

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