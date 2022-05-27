Представители примарии проинспектировали столичные дома, где начался капремонт

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Вице-примары Илие Чебан и Фадей Нагачевский вместе с представителями Главного управления жилищно-коммунального хозяйства, претуры Рышкановки и экономическим агентом, выигравшим тендер, совершили рабочий визит на объекты.

Они осмотрели многоквартирные дома по адресам Грэдинилор, 56, Каля Орхеюлуй, 111/3, Пушкина, 56, где начался ремонт инженерных сетей и крыш, а также осуществляется замена окон на лестничных площадках. Представители примарии поговорили также с жителями домов, которые обратились к ним с различными просьбами.

– Все запросы будут рассмотрены. Знаем, что есть много проблем, которые пока остаются нерешёнными, но примария Кишинёва старается по возможности их устранить, – рассказал генпримар Ион Чебан.

Всего в этом году капитальный ремонт будет проведён в 75 многоквартирных домах. Адреса были выбраны в соответствии с количеством запросов от жителей.

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