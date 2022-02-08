Представители правительства не явились на заседание Наблюдательного совета АО «Молдовагаз»

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Назначенное на 2 февраля 2022 года заседание Наблюдательного совета АО «Молдовагаз» не состоялось по причине неявки представителей правительства Молдовы. Предполагалось, что Наблюдательный совет должен согласовать подходы к проведению аудита задолженности компании перед группой «Газпром» за газ, поставленный потребителям правого берега Днестра, предусмотренного Протоколом переговоров по урегулированию проблемных вопросов в газовой отрасли от 29 октября 2021 года.

– Вместо этого представители Правительства Республики Молдова сообщили, что условия привлечения аудитора уже определены молдавской стороной. Как следует из опубликованной документации, в ней не были учтены предложения ПАО «Газпром», ранее направленные молдавской стороне. Односторонний подход молдавской стороны к определению условий тендера на закупку услуг аудитора не позволяет ожидать прозрачности

и объективности аудита задолженности АО «Молдовагаз» за поставленный потребителям Республики Молдова газ. Это может привести к тому, что и результаты аудита не будут согласованы Наблюдательным советом АО «Молдовагаз», – отметили в «Газпроме».

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