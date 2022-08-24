Представители политических партий и общественных организаций РМ почтили память советских воинов, освободивших Молдову от фашистских захватчиков (ФОТО)

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Представители Партии социалистов, ПКРМ, “Гражданского конгресса”, партии “Родина”, Союза офицеров Республики Молдова, а также других политических и общественных организаций страны сегодня почтили память советских воинов, освободивших Молдову от фашистских захватчиков в ходе знаменитой Ясско-Кишинёвской операции.

Политические и общественные деятели возложили цветы на Мемориале воинской славы “Вечность” и минутой молчания почтили память всех освободителей Молдовы.

Напомним, 78 лет назад, 24 августа 1944 года, была завершена Ясско-Кишинёвская операция. Советские войска одержали решительную победу, освободив Кишинёв и всю территорию Молдавской ССР от фашизма.

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