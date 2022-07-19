Представители МВФ совершат визит в Молдову

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В период с 20 по 29 июля миссия Международного валютного фонда (МВФ) возглавляемая Рубеном Атояном, проведёт в Кишинёве дискуссии с властями Молдовы в контексте первого обзора текущей программы Республики Молдова, финансируемой МВФ посредством механизмов кредитования ECF (Расширенный механизм кредитования) и EFF (Механизм расширенного финансирования).

Миссия обсудит последние экономические события и перспективы, прогресс в выполнении программы и риски для экономики.

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