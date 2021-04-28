Представители ЛГБТ-сообщества возмущены намерением Додона законодательно запретить однополые браки

Представители ЛГБТ-сообщества возмущены намерением Додона законодательно запретить однополые браки

Представители ЛГБТ-сообщества критикуют председателя Партии социалистов Игоря Додона за его намерение законодательно запретить в Молдове однополые браки, а также ввести уголовную ответственность за пропаганду нетрадиционных отношений. Поддержавшая Майю Санду на выборах организация “ГЕНДЕРДОК-М”, которая защищает права ЛГБТ в РМ, назвала данные заявления “манипуляцией”. 

– Центр информации “ГЕНДЕРДОК-М” выражает уверенность в том, что наступит время, когда подобные манипуляции больше не будут использоваться, потому что граждане будут знать как отличить правду, и требовать от политиков принять меры по повышению уровня жизни вместо языка вражды, – говорится в сообщении организации. 

Стоит отметить, что “ГЕНДЕРДОК-М” поддержала Майю Санду в избирательной кампании по выборам президента, а 8 марта 2018 года Санду принимала участие в организованном данном сообществом шествии.

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