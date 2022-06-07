Представители фракции БКС встретились с содокладчиками ПАСЕ по Молдове

0

Сегодня Влад Батрынча, вице-председатель Парламента Республики Молдова, член Парламентской Ассамблеи Совета Европы, исполнительный секретарь ПСРМ, вместе с Зинаидой Гречаный, председателем парламентской фракции Блока коммунистов и социалистов, и депутатами-социалистами Аделой Рэйляну и Василием Болей встретились с содокладчиками ПАСЕ по Республике Молдова Пьером-Аленом Фридезом и Инесе Либиной-Эгнере, которые находятся в Молдове с рабочим визитом для подготовки доклада. В ходе встречи стороны затронули ряд вопросов, связанных с функционированием демократических институтов в нашей стране, реформой юстиции, СМИ и др.

Представители Партии социалистов сообщили о допущенных действующей властью нарушениях в политике, экономике и социальной сфере в Республике Молдова, что ведет к стремительному обнищанию населения и разрушению экономики страны. Должностные лица ПАСЕ также были проинформированы о том, как правящий режим преследует оппозицию и препятствует ее деятельности, чтобы отвлечь внимание людей от реальных проблем в стране.

Касаясь реформы юстиции, социалисты отметили, что она политизирована правящей партией, в законодательство вносятся изменения, нарушающие Конституцию РМ и не учитывающие рекомендаций Венецианской комиссии.

В этом контексте сообщалось и о злоупотреблениях, допущенных ПДС при внесении изменений в законодательство в области телерадиовещания, что приводит к ограничению прав журналистов на свободное выражение мнений.

При этом социалисты рассказали об отношении парламентского большинства к оппозиции, отметив, что все законодательные инициативы БКС игнорируются, не выносятся на повестку дня и не рассматриваются на пленарных заседаниях парламента. Влад Батрынча подчеркнул, что роль оппозиции в демократическом обществе очень важна, и призвал власти вернуться к диалогу, консенсусу, уважению демократических норм.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.