Представитель ВОЗ выразила надежду на скорое завершение оценки вакцины “Спутник V”

Представитель ВОЗ выразила надежду на скорое завершение оценки вакцины “Спутник V”

Россия предоставила Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) все данные для оценки вакцины от коронавируса “Спутник V”, процесс идет по графику. Об этом в интервью ТАСС заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. 

– Мы ожидаем результата по “Спутнику V” через некоторое время. Предоставлены все данные, которые были нужны, – сказала она.

Вуйнович пояснила, что до этого “была какая-то задержка”.

– Идет процесс оценки. Предусмотрена дальнейшая инспекция, есть график, после этого идет общее рассмотрение. Я надеюсь, это будет быстро, – добавила она.

При этом Вуйнович отметила, что офис ВОЗ в РФ не участвует в оценке, поскольку процесс является закрытым и проходит между штаб-квартирой организации и производителем. В то же время она пояснила, что отсутствие оценки ВОЗ не означает, что тот или иной препарат является плохим или хорошим.

– Система обеспечения качества, национальный регуляторный орган – это в России Росздравнадзор – имеет сертификат ВОЗ третьего уровня, который говорит, что этот орган может эффективно и качественно исследовать осложнения [от препаратов], опасности, о которых люди думают. Качественно – это значит, что процесс промышленного производства вакцины обеспечивает качество и безопасность именно этого конкретного продукта, как и любого лекарства, укола. Надо прежде всего опираться на национальный регуляторный орган, – резюмировала Вуйнович.

Ранее в организации заявляли, что эксперты ВОЗ могут завершить оценку “Спутника V” для включения в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения, в конце июня или в июле.

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