Представитель ВОЗ: вакцинироваться от COVID-19 можно при любом уровне антител

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Вакцинация от коронавируса может проводиться при любом уровне антител, прививка не может нанести какой-то вред из-за их наличия.

Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, передаёт tass.ru.

Если у вас есть антитела, это не значит, что вакцина нанесёт вам какой-то вред. Это абсолютно неправда. Несмотря на уровень титров антител, возможно безопасно вакцинироваться, – сказала она.

По словам Вуйнович, большинство стандартных тестов, которые используются в клинических условиях, не могут точно сказать, какой у конкретного человека уровень иммунитета.

Это не значит, что они не определяют антитела. Да, это хорошие тесты. Но определение того, какой у вас уровень иммунитета, требует научную лабораторию, очень специфические лабораторные тесты, высокообразованных специалистов, которые смогут сказать: да, у вас [иммунитет] достаточно высок, и вы будете защищены, – отметила представитель ВОЗ. Так что рекомендация ВОЗ не делать тесты на антитела остаётся. Они вам не скажут многого. Возможно, они вас лично успокоят, что хорошо, – подчеркнула Вуйнович.

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