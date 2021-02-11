Представитель ВОЗ привилась российской вакциной от коронавируса

Представитель ВОЗ привилась российской вакциной от коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович сделала прививку российской вакциной против коронавируса, пишет rbc.ru.

Я говорила со своим врачом, я — человек из группы риска, и я привилась одной из двух доступных сейчас российских вакцин, но какой конкретно, не скажу, чтобы не делать рекламу, — рассказала она.

На данный момент в России зарегистрированы две вакцины против COVID-19 — “Спутник V” и “ЭпиВакКорона”. Вакцина “Спутник V” уже одобрена в некоторых странах — Беларуси, Армении, Туркменистане, а также в ряде государств Латинской и Центральной Америки, в государствах Азии и Африки, в том числе в Тунисе, Ливане, Алжире и других.

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