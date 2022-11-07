Представитель ВОЗ: Ошибка считать, что коронавирус стал лёгким сезонным заболеванием

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Рано говорить, что коронавирус ослаб и стал сезонным “просто гриппом”, говорит представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

– Люди могут считать, что это сейчас стало лёгким заболеванием. Это не так. Мы не можем называть ковид сезонным заболеванием, он ещё находится в пандемической фазе. Но не в той острой, когда иммунитета абсолютно не было. Первый год был самый тяжёлый, второй – более-менее, но тоже сложный, но мы лучше справлялись с этим заболеванием. Так что нет, не можем говорить о сезонном заболевании, как о гриппе, – сказала Вуйнович.

Такой же точки зрения придерживается вирусолог, директор Института медицинской паразитологии имени Марциновского Александр Лукашев.

– Если мы в течение трёх лет увидим какую-то стабильную сезонность, которой пока нет, то об этом уже можно будет говорить. Сезонность – это понятие относительное. Да, я думаю, что в перспективе она (коронавирусная инфекция) станет сезонной, так или иначе, но вот какая будет эта сезонность – один сезон в год или два, в какие они будут месяцы и будут они каждый год или не каждый год – сейчас сказать сложно. Но да, это довольно вероятный сценарий, – уточнил эксперт, пишет rg.ru.

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