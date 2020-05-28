Представитель “Про-Молдова” был снят с поста председателя Сынжерейского района

Представитель “Про-Молдова” был снят с поста председателя Сынжерейского района

– Государственная канцелярия муниципия Бельцы направила районному совету Сынжерей уведомление о том, что процедура избрания председателя, коим стал представитель “Про-Молдова”, была проведена с нарушениями. Большинство районных советников удовлетворили обращение. Собственно, это можно считать еще одной небольшой победой в противостоянии олигархам и освобождении страны от них, – отметил социалист. 

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md