Представитель “Про-Молдова” был снят с поста председателя Сынжерейского района

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Об этом на своей странице в соцсети сообщил депутат ПСРМ Александр Нестеровский. Он отметил, что это был единственный председатель района от этой группировки по всей стране.

– Государственная канцелярия муниципия Бельцы направила районному совету Сынжерей уведомление о том, что процедура избрания председателя, коим стал представитель “Про-Молдова”, была проведена с нарушениями. Большинство районных советников удовлетворили обращение. Собственно, это можно считать еще одной небольшой победой в противостоянии олигархам и освобождении страны от них, – отметил социалист.

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