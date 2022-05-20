Представитель МВФ: Нацбанк должен нести ответственность за всё, что делает

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Хотя Нацбанк и является независимым учреждением, он должен нести ответственность за всё, что делает. Об этом заявил глава МВФ в Кишинёве Роджерс Чавани.

– По нашему мнению, НБМ является независимым. Но, несмотря на это, он должен нести ответственность за всё, что делает, – подчеркнул Чавани, пишет ipn.md.

Накануне фракция БКС потребовала инициировать процедуру отставки руководства Нацбанка, однако правящее большинство эту идею не поддержало.

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