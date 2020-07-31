Представился мастером, а оказался мошенником: в столице разыскивают преступника

0

Сотрудники полиции сектора Ботаника разыскивают мужчину с фотографии. Его подозревают в мошенничестве.

По данным пресс-службы ведомства, инцидент произошёл 9 июля. Мужчина представился мастером по ремонту техники и забрал у 31-летней женщины компьютер ACER, после чего пропал и перестал отвечать на звонки. Сумма ущерба, нанесённого потерпевшей, составила 5 000 леев.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Виновному грозит штраф в размере до 42 500 леев, исправительные работы на срок от 120 до 240 часов или до трёх лет лишения свободы.

Всех, кто узнал мужчину с фотографии, просят звонить по номеру 079 477 337.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.