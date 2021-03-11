Председатели более чем 20 районов страны призывают Майю Санду к диалогу для преодоления политического кризиса (ФОТО)

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Главы более чем 20 районов страны выступили с обращением к Майе Санду, призвав её инициировать диалог с парламентскими партиями для преодоления политического и пандемического кризиса. Об этом на своей странице в соцсети сообщил председатель Кагульского района Марчел Ченуша.

Представители местной власти отмечают, что ситуация усугубляется с каждым днём, а медицинская система больше не справляется со столь большим количеством заболевших.

– На фоне пандемического кризиса углубляется и политический кризис, что негативно влияет на все области жизни. Председатели районов с прошлой недели ведут дискуссии, и вместе мы пришли к выводу о необходимости стабильной власти для преодоления сложившейся ситуации. Призываем Майю Санду к диалогу с парламентскими силами, – написал Ченуша.

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