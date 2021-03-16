Председатель ПСРМ: Ещё утром Дурлештяну не собиралась снимать свою кандидатуру (ВИДЕО)

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Игорь Додон общался с Марианной Дурлештяну этим утром, и в разговоре она не изъявила намерение отозвать свою кандидатуру на пост премьер-министра. Впоследствии обнародованное Дурлештяну решение стало для лидера ПСРМ сюрпризом. Об этом он заявил в рамках программы на “НТВ Молдова”.

– И я, и госпожа Гречаный общались с госпожой Дурлештяну этим утром, заверили её в своей поддержке. Она не собиралась снимать свою кандидатуру. После нашего утреннего разговора это решение стало для меня сюрпризом, очень странно вышло, – сказал он.

Напомним, что сегодня Марианна Дурлештяну объявила, что отзывает свою кандидатуру на пост премьера. Сославшись на это, Майя Санду заявила, что выдвигает на эту должность Игоря Гросу.

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