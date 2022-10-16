Председатель Палаты депутатов Чешской Республики посетит Кишинёв

Председатель Палаты депутатов Чешской Республики посетит Кишинёв

Председатель Палаты депутатов парламента Чешской Республики Маркета Пекарова Адамова с 17 по 19 октября посетит с официальным визитом Молдову. 

В программе визита предусмотрены встречи с председателем парламента РМ Игорем Гросу, главой государства Майей Санду и премьер-министром Натальей Гаврилицей. Во вторник, 18 октября, в законодательном органе будет организована совместная пресс-конференция Гросу и гостьи.

В Кишинёве председатель Палаты депутатов Чехии прочтёт публичную лекцию для студентов Государственного университета Молдовы на тему «Республика Молдова – перспективы европейской интеграции и роль молодого поколения». Она также посетит один из проектов, финансируемых Чехией, и один из центров временного размещения беженцев из Украины, пишет moldpres.md.

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