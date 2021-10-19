Председатель “Молдавско-Российского делового союза” Игорь Додон отправился в Москву для налаживания деловых контактов

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Об этом он написал на своей странице в соцсети.

– В качестве руководителя “Молдавско-Российского делового союза” вылетаю в Москву для налаживания деловых контактов. В ближайшие дни запланирован ряд важных встреч с руководителями крупных государственных и частных компаний, о результатах которых проинформирую дополнительно, – сообщил он.

Напомним, накануне Игорь Додон объявил, что отказывается от депутатского мандата, и что он возглавил “Молдавско-Российский деловой союз”. Додон намерен восстановить стратегическое партнёрство с РФ.

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