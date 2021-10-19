Председатель “Молдавско-Российского делового союза” Игорь Додон отправился в Москву для налаживания деловых контактов

Председатель “Молдавско-Российского делового союза” Игорь Додон отправился в Москву для налаживания деловых контактов

Об этом он написал на своей странице в соцсети. 

– В качестве руководителя “Молдавско-Российского делового союза” вылетаю в Москву для налаживания деловых контактов. В ближайшие дни запланирован ряд важных встреч с руководителями крупных государственных и частных компаний, о результатах которых проинформирую дополнительно, – сообщил он. 

Напомним, накануне Игорь Додон объявил, что отказывается от депутатского мандата, и что он возглавил “Молдавско-Российский деловой союз”. Додон намерен восстановить стратегическое партнёрство с РФ.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md