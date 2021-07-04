Председатель Кагульского района: Не позволим правым ликвидировать районы и сёла! (ВИДЕО)

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Блок коммунистов и социалистов намерен не только противостоять планам правых по ликвидации районов и сёл, но и напротив – сделать всё для развития населённых пунктов по всей Молдове. Об этом на митинге говорил председатель Кагульского района Марчел Ченуша.

– Руководители районов страны встревожены административно-территориальной реформой, которую после выборов задумали реализовать правые. Мы им не позволим это сделать, потому что в результате этой реформы треть районов в РМ будут ликвидированы, а люди, наши граждане, которые живут в сёлах, будут вынуждены преодолевать десятки километров, чтобы решить какие-либо вопросы, связанные с пенсией, с трудоустройством и другими вещами, с которыми мы сталкиваемся каждый день. Какие же вы патриоты, если предлагаете такие реформы? Блок коммунистов и социалистов напротив хочет возродить программу «Молдавское село». Она предусматривает, что каждому населённому пункту будет выделено по 5 миллионов леев. По полмиллиона – на развитие бизнеса в населённых пунктах, не говоря уже о дорогах, о водоснабжении и канализации, о школах, детских садах, медицинских пунктах, почтовых офисах. Всё это есть в программе нашей команды – сказал он.

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