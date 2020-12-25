Председатель Госдумы РФ: Игорь Додон многое сделал для отношений Молдовы и России

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Вячеслав Володин отметил на встрече с молдавской делегацией важность принятого депутатами Парламента Республики Молдова решения о возвращении русскому языку статуса языка межнационального общения, подчеркнув, что оно отражает интересы граждан Молдовы.

– Это шанс для граждан Молдовы реализовать себя, получить образование в Российской Федерации, ознакомиться с достоянием культурного наследия. Но это важно и для России, потому что мы сможем более эффективно развивать отношения в экономике, в культуре, в образовании, — уверен председатель ГД.

Володин отметил, что, благодаря тому, что в Конституциях Киргизии и Беларуси закреплён статус русского языка, граждане этих стран могут работать водителями в России, не получая российские водительские права.

– Закрепление русского языка как языка межнационального общения также дает Молдове дополнительные возможности, — сказал Вячеслав Володин.

Председатель Государственной Думы РФ также подчеркнул, что Игорь Додон на посту президента Молдовы многое сделал для развития межпарламентских отношений и экономических связей двух стран.

– Диалог с нашими коллегами из Молдовы очень важен. У нас с вами общая история, мы хорошо друг друга понимаем. Без шагов навстречу друг другу невозможно развивать отношения. Мы исходим из того, что отношения должны строиться на принципах открытости, диалога, взаимоуважения, отсутствия двойных стандартов, – добавил он.

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