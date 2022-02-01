Председатель фракции ПСРМ в МСК обсудил ход реализации проектов в секторе Центр

Председатель фракции ПСРМ в Муниципальном совете Кишинёва Александр Одинцов посетил сегодня претуру Центра. Вместе с претором Павлом Русу и вице-претором Дмитрием Митиогло он обсудили ход реализации проектов в данном секторе на 2022 год.

Как отметил на своей странице в соцсети Одинцов, многие из них были утверждены в бюджете по инициативе советников от фракции Партии социалистов.