Председатель фракции ПСРМ в МСК обсудил ход реализации проектов в секторе Центр

Председатель фракции ПСРМ в МСК обсудил ход реализации проектов в секторе Центр
Председатель фракции ПСРМ в Муниципальном совете Кишинёва Александр Одинцов посетил сегодня претуру Центра. Вместе с претором Павлом Русу и вице-претором Дмитрием Митиогло он обсудили ход реализации проектов в данном секторе на 2022 год. 

Как отметил на своей странице в соцсети Одинцов, многие из них были утверждены в бюджете по инициативе советников от фракции Партии социалистов.

Ранее аналогичная встреча состоялась в претуре сектора Чеканы.

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