Председатель фракции ПСРМ: Нам нечего скрывать от людей. Мы без страха пойдем к избирателю (ВИДЕО)

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Партия социалистов является самой активной партией в районах страны. Об этом заявляют сами граждане, принимающие участие в опросах общественного мнения, а всё потому что ПСРМ всегда рядом с людьми. Об этом в рамках программы “Acces direct” на телеканале “НТВ Молдова” заявил председатель парламентской фракции формирования Корнелиу Фуркулицэ.

– Мы всегда ездим по районам, нам нечего скрывать от людей, мы открыто говорим с ними. Вероятно, мы являемся единственной партией, представители которой есть по всей стране – от Бричан до Джурджулешт. И в центральных районах, и в Гагаузии у нас есть представители, территориальные организации. С недавних пор мы являемся партией с самым большим числом председателей районов, районных советников, примаров. У нас “армия” людей, которые ежедневно работают в районах, держат руку на пульсе, – сказал он.

Фуркулицэ также отметил, что социалисты – самая подготовленная партия для любого вида выборов, в том числе для досрочных парламентских.

– В нашей партии – хорошая дисциплина, мы организованны. Мы без страха пойдем к избирателю. Не исключаю, что это будет выходом для молдавской политики – пойти на досрочные парламентские выборы и узнать желание народа. А сам состав законодательного органа “оздоровится”. Не будет партий, чьи депутаты будут практиковать политический туризм, – подчеркнул Фуркулицэ.

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