Председатель фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ празднует сегодня день рождения

С поздравительным посланием по этому поводу на своей странице в соцсети выступил председатель Партии социалистов Игорь Додон.
– Сегодня мой коллега, друг и односельчанин Корнелиу Фуркулицэ, глава парламентской фракции Партии социалистов, празднует день рождения. Он – настоящий профессионал, патриот и потрясающий человек, которому можно всецело доверять. Желаю ему долгих счастливых лет, крепкого здоровья, молодости духа и исполнения всех начинаний и стремлений, – отметил Додон.
“Аргументы и факты в Молдове” присоединяются к поздравлениям и пожеланиям.
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