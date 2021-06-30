Председатель фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ празднует сегодня день рождения

Председатель фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ празднует сегодня день рождения

С поздравительным посланием по этому поводу на своей странице в соцсети выступил председатель Партии социалистов Игорь Додон.  

– Сегодня мой коллега, друг и односельчанин Корнелиу Фуркулицэ, глава парламентской фракции Партии социалистов, празднует день рождения. Он – настоящий профессионал, патриот и потрясающий человек, которому можно всецело доверять. Желаю ему долгих счастливых лет, крепкого здоровья, молодости духа и исполнения всех начинаний и стремлений, – отметил Додон. 
“Аргументы и факты в Молдове” присоединяются к поздравлениям и пожеланиям.

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